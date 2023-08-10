Загубили детонатор від ракети: з польськими військовими стався курйоз біля кордону з Білоруссю

Після бойових польотів 8 серпня у вертольоті, що здійснював у складі групи патрулювання в районі польсько-білоруського кордону, виявили відсутність запалу в одній з ракет. Однак він не становить загрози для навколишнього середовища.

Про це повідомили у Головному командуванні Збройних сил Польщі. Пристрій поки не знайшли.

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Польські військові загубили запал від ракети

У Генштабі польських Збройних сил розповіли, що на кордоні з Білоруссю польська армія проводить інтенсивні операції із застосуванням спеціалізованої техніки.

У вівторок, після завершення бойових польотів в одному з вертольотів, що здійснював патрулювання в прикордонній зоні, було виявлено відсутність запобіжника в одній з ракет,

– мовиться в повідомленні.

Політ польських військових відбувався вздовж прикордонної смуги, а не над забудованою територією.

"У зв'язку з тим, що пошуки пристрою поки що не увінчалися успіхом, повідомляємо, що детонатор має вбудовані запобіжники не становить загрози для оточення", – наголосили військові.

В разі виявлення детонатора Генштаб ЗС Польщі просить позначити місце його знахідки та повідомити про це найближчу військову частину або поліцію.

"Ми продовжимо пошуки пристрою", – підкреслили в комюніке.

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Детонатор не є небезпечним і має запобіжник

Генеральне командування опублікувало фотографію запалу, на якій можна побачити, що він не набагато більший за коробку сірників.

Запал не є небезпечним і має запобіжник. Його можна знайти, лише обшукуючи територію по частинах,

– повідомив підполковник Марек Павляк, прессекретар Головного командування Збройних сил Польщі.

За його словами, втрачений запал настільки малий, що тільки щаслива здогадка може допомогти його знайти.

Військові додали, що під час військових операцій трапляються подібні ситуації. Зокрема, в Афганістані були випадки виявлення зниклих одиниць техніки після виконання бойових вильотів.