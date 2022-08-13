Провідна газета Польщі назвала Залужного першим отаманом України

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залежний став героєм та улюбленцем усіх українців. Вагу його авторитету вже починають розуміти й за кордоном.

Стратегічний талант Валерія Залужного не лише надихнув українців, а й шокував Пентагон. Головнокомандувачу вдалося не лише поламати плани ворога, а й вибудувати максимально ефективну оборону України від російських окупантів.

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Залужний – перший український отаман

Польська Gazeta Wyborcza присвятила Валерію Залужному цілий матеріал. Головнокомандувач ЗСУ опинився на першій шпальті, а журналісти вважають його першим отаманом України. Воно й не дивно, адже Валерій Залежний зумів зробити неможливе та продовжує писати історію перемоги України над російськими окупантами.

Залужний – на першій шпальті Gazeta Wyborcza / Фото з фейсбуку Лариси Сарган

Війна росії з Україною: останні новини

російські окупанти здійснили черговий обстріл Миколаєва. Відомо, що одна з ракет розірвалася просто у дворі будинку.

Ворог після успішних ударів ЗСУ намагається втекти з правого берега Дніпра. Є ймовірність, що окупанти посунуть до Мелітополя.

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