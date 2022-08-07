Польський блогер збирає гроші на автівки для фронту в Україні

Польський активіст та блогер Матеуш Водзінський ініціював збір грошей на авто для українських військових.

Водзінський першим віддав своє авто Grand Vitarę на потреби фронту. Згодом завдяки благодійникам зібрали понад 100 тисяч злотих і подарували Україні ще 5 позашляховиків.

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Активіст наголошує, що потреби таких позашляховиків на фронті надзвичайно велика. Частину він сам відвіз на передову, а частину залишив військовим у Києві,.

Машини допомагають українським військовим у їхніх щоденних зусиллях у стримуванні агресора,

– додав поляк.

Збирають на нові машини

Водзінський збирається відправити ще 2 машини в Україну. Крім того, оголосив збір на наступні пікапи. Він додає, що позашляховики можуть перевозити озброєння, а також ними можна евакуювати поранених із поля битви.

Долучитись до ініціативи активіста можна на сайті pomocam.pl під гаслом "Terenówki na front".

У Польщі зібрали на Bayraktar для України

Наприкінці липня поляки зібрали близько 5 мільйонів доларів на Bayraktar для України. До цього долучились понад 200 тисяч користувачів.

При цьому збір не зупинили. Надлишок зібраних коштів у рамках акції мали перевести на рахунок ЗСУ в Нацбанку. Ба більше, у компанії, де виробляють Bayraktar, заявили, що передадуть "польський" безпілотник Україні безкоштовно.

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