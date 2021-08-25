Польський депутат намагався прорвати кордон з Білоруссю: епічне відео погоні
25 серпня 2021 , 11:34Читать новость на русском
Польський депутат Франтішек Стерчевскі намагався прорватися через правоохоронців на кордоні з Білоруссю. Все тому, що хотів передати мігрантам пакунок з ліками.
Втім, його відчайдушна спроба так і не увінчалася успіхом. А кадри погоні оприлюднили у мережі й вони швидко поширилися нею.
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Падав, але підіймався
На відео видно щонайменше 10 правоохоронців, які намагаються зупинити польського політика. Все це супроводжувалося схвальними вигуками – ймовірно, мігрантів.
Не обійшлося і без курйозів. Під час епічної погоні спочатку зашпортався та впав один із прикордонників, а й згодом не втримався на ногах й сам Стерчевскі.
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Ситуація на кордоні з Білоруссю: що відбувається
- Протягом 17 днів на польсько-білоруському кордоні живуть кілька десятків людей. Їх охороняють силові структури обох країн.
- У польському уряді занепокоєні ситуацію з мігрантами на території Білорусі. У тамтешньому МЗС вже заявили, що готові відправити туди матеріальну допомогу.
- Їм можуть відправити намети, ліжка, спальники, ковдри, піжами, постільну білизну, засоби індивідуального захисту, продукти та ліки.
- Литва, Латвія та Естонії закликають запровадити нові санкційні обмеження проти Білорусі через організацію нелегальної міграції до Євросоюзу.
- Адже білоруські прикордонники сприяють перетину кордонів для мігрантів. Вони пропускають їх через свій кордон до польського, а назад – вже ні.
- Міністр національної оборони Маріуш Блащак раніше анонсував, що Польща спорудить на кордоні з Білоруссю паркан, заввишки 2,5 метра.