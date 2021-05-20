Польський літак подав сигнал про захоплення, – ЗМІ

Польський Boeing 737-86X у четвер, 20 травня, подав сигнал про захоплення. Пілот встиг відправити диспетчеру спеціальний код 7500, який означає, що літак захопили.

Інтерактивна карта показала, що літак, який належить Повітряним силам Польщі, перебував над територією Польщі, поблизу від кордону з Чехією. Видання France News 24 повідомило: літак могли захопити викрадачі.

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Водночас згодом ЗМІ повідомили, що інцидент міг бути частиною військових навчань.

У деяких джерелах повідомляють про військові навчання в Польщі, викрадення літака могло бути елементом цих навчань,

– мовиться у повідомленні.

Польська сторона вже підтвердила, що на території країни тривають "тактико-спеціальні навчання" Renegade/Sarex-21. Вони відбуватимуться упродовж 17 – 21 травня.

У процесі тренувань військові опрацьовуватимуть:

протидію терористичним загрозам;

проведення пошуково-рятувальних операцій на суші та морі.

В одному з блоків навчання мовитиметься, зокрема, про викрадення цивільного літака.