"Польський євромайдан": тисячі людей вийшли на акцію "Залишаюся в ЄС"

У Польщі тисячі людей у неділю, 10 жовтня, взяли участь в акції на підтримку Польщі у складі Євросоюзу. Лише у Варшаві на вулиці вийшли близько 100 тисяч поляків.

Окрім польської столиці, акції також відбулися у Кракові, Познані та Вроцлаві. Участь у заході взяли опозиційні політики, митці та громадські активісти.

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Наймасштабніша акція відбулася на Замковій площі у Варшаві.

Зокрема, туди прийшов експрезидент Євроради та лідер опозиційної партії "Громадянська платформа" Дональд Туск. Напередодні він закликав людей взяти участь у заході та рятувати Польщу.

Група перебранців у суддівських тогах за наказом лідера владної партії (Ярослава Качинського – 24 канал) з порушенням конституції вирішила вивести Польщу з ЄС,

– наголосив Туск.

Акція "Залишаюся в ЄС" у Варшаві / Фото Donald Tusk та Rafał Trzaskowski

Журналістка Бабакова про акцію

Журналістка Олена Бабакова заявила, що у Польщі відбулися багатотисячні демонстрації проти політики уряду "Права і справедливості". Наразі політсилу очолює Ярослав Качинський.

За словами журналістки, опозиція оскаржує дії партії, які можуть призвести до виходу країни з ЄС.

"Чи "Право і справедливість" дійсно хоче Полекзіту (на мою думку – ні, але приклад Британії показав що очевидне загравання з цією темою може завершитися не так як гадалося)", – заявила Бабакова.

Що загострило ситуацію

Напруження у відносинах Польщі та ЄС з'явилося вже давно. Зокрема, взимку 2019 року на тлі скандалу навколо судової реформи навіть мовилося про можливе виключення країни з ЄС.

У жовтні 2021 року Конституційний суд Польщі ухвалив рішення, що європейське право не може бути вище національного законодавства.

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