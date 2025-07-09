У Полтаві було чутно вибух

Окупанти продовжують терор українських міст. У Полтаві вночі 9 липня пролунав вибух.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Вибух в Полтаві

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Ввечері 8 липня російські війська знову запустили по Україні ударні БпЛА типу "Шахед". Під приціл ворога потрапила Полтава.

Так, о 2:13 в місті пролунав вибух.

Зазначимо, що ще близько першої години ночі в Повітряних силах інформували про рух БпЛА з Харківщини, курсом на Полтавщину.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.

До слова, цієї ночі вибухи пролунали в низці областей України. Зокрема, під атакою російських дронів опинився Харків. Там протягом 10 хвилин в місті пролунало 5 вибухів.