У Полтаві чоловік намагався втопити електросамокат у власній ванні, щоб приховати злочин
Джерело:"Полтавське телебачення"
У Полтаві чоловік викрав самокат, а потім намагався втопити його у ванній. Він хотів замести зліди, затопивши прилад GPS.
Внаслідок інциденту чоловік затопив сусідів, які живуть знизу. Охорона прибула на місце та вилучила самокат.
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У Полтаві чоловік хотів приховати сліди злочину, втопивши самокат у ванній
Видання Kolo.news повідомило, що чоловік взяв електросамокат в оренду в центрі міста біля підземного переходу, а знайшли його в провулку Болбочана.
Менеджерка зв'язків з громадськістю охоронної служби Юлія Вербицька розповіла, що їхня група приїхала на місце, де був трекер цього самокату.
Вони почали обшукувати територію та побачила, що з під'їзду чоловік вивозить цей самокат. Як з'ясовувалося – чоловік притяг самокат додому, набрав повну ванну води та намагався втопити цей самокат,
– розповіла співробітниця.
Вона також додала, що через інцидент чоловік затопив сусідів. Голова правління ОСББ "Альтанка 4" Сергій Машковський пояснив, що чоловік справді затопив квартиру знизу, проте – "мешканці все з'ясували самостійно й жодних проблем немає".
Представниця компанії Анастасія Рафалюк, що зловмисника відразу знайшли завдяки охоронній службі.
З самокатом все добре, він не потонув. Ми провели техогляд, й на ньому вже катаються,
– розповіли у компанії.
Коротко про подібні курйозні інциденти
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