Над Полтавщиною під час тривоги збили 3 ворожі БПЛА: вибухи також чули у Дніпрі
Джерело:Дмитро Лунін
У ніч на 1 листопада у низці областей оголосили повітряну тривогу. Згодом у Полтаві та Дніпрі почули вибухи.
Дмитро Лунін – голова Полтавської ОВА – згодом повідомив, що над областю збили 3 ворожі БПЛА. Він закликав людей перебувати в укриттях цивільного захисту. Це рятує життя.
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Над Полтавщиною – ворожі БПЛА. Три з них збили. Ще кілька фіксують над областю. Залишаємося в укриттях,
– заявив Лунін.
Окрім того, повідомляли про вибухи у Дніпрі. У мережі люди публікують кадри пожежі в одному з районів міста. Водночас офіційного підтвердження або спростування інформації наразі не було.
Станом на 02:42 повітряна тривога триває у таких областях:
- Сумській;
- Полтавській;
- Запорізькій;
- Дніпропетровській;
- Харківській;
- Луганській (триває з квітня 2022 року).
Масована атака 31 жовтня
Людей закликають не нехтувати повітряними тривогами. Росія – країна-терористка, яка продовжує цинічно атакувати Україну. Упродовж 31 жовтня загарбники атакували Україну 50 ракетами. На щастя, захисники українського неба збили 44 з них.
Росіяни атакували Україну ракетами Х-101 та Х-555. Їх ворог запускав з району Каспійського моря. Окупанти продовжують гатити по цивільній інфраструктурі України.
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