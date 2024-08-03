У Полтаві прогриміли вибухи

Росія продовжує атакувати мирні українські міста. Зокрема, під ударом ворога опинилась Полтава.

Вночі проти 3 серпня Росія знову запустила по Україні "Шахеди". Вибухи прогриміли у Полтаві.

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У регіоні гучно

Кореспонденти Суспільного повідомили, що у Полтавській громаді чули звуки вибухів. Наразі жодних деталей невідомо. Місцева влада поки не коментувала ситуацію.

Тривогу в регіоні оголосили о 00:05. Небезпека зберігається до оголошення відбою.

Пам'ятайте, що під час повітряної тривоги потрібно перебувати в укритті або хоча б скористатись правило двох стін. Звичайна обережність може зберегти життя, тож не варто нехтувати власною безпекою.

Проти ночі 31 липня росіяни атакували дронами Україну. Зокрема, вибухи також чули жителі Полтавської області. Загалом повітряна тривога в регіоні тривала близько 10 годин. Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін підтвердив, що лунали вибухи, однак він наголосив, що це працювала ППО.