У Полтаві прогриміли вибухи: у деяких районах зникло світло

Росіяни знову вдарилися до терору дронами-камікадзе по мирних містах увечері 27 березня. Під час ворожої атаки вибухи пролунали у Полтаві.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного. Зауважимо, що в регіоні на момент вибуху була оголошена повітряна тривога.

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Що відомо про вибухи у Полтаві

У Полтавській області повітряну тривогу оголосили близько 18:55. Повітряні сили спершу повідомляли про дрони, які рухалися на регіон, згодом ворожі цілі зафіксували в районі обласного центру. Вже о 22:17 з'явилася інформація про вибухи.