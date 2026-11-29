Російські війська продовжують обстрілювати регіони України ударними дронами. Під прицілом 29 листопада опинилася Полтава. Туди летіла ворожа "Бандероль".

Про вибухи в місті повідомляє 24 Канал.

Що відомо про атаку?

Повітряну тривогу для Полтавської області оголосили о 10:02. Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух швидкісної цілі на Полтаву.

За уточненою інформацією, місто було під атакою баражуючого боєприпасу типу "Бандероль". Вибухи в обласному центрі прогриміли близько 11:18.

Станом на момент публікації офіційної інформації про можливі наслідки атаки немає. У разі, якщо такі дані з'являться, ми неодмінно повідомимо й оновимо матеріал.

Зауважимо, що повітряний терор триває майже безперервно. Закликаємо вас перебувати в укриттях у разі оголошення тривоги у вашому регіоні. А стежити за рухом російських цілей ви можете в хронології 24 Каналу.

Російські війська вранці 29 листопада здійснили масовану атаку ударними безпілотниками по Київській області. Унаслідок обстрілу постраждали четверо людей, пошкодження та падіння уламків зафіксували у трьох районах регіону. Зокрема, у Фастові після ворожого удару спалахнула пожежа на території місцевого ринку.