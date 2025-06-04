У Полтаві пролунав вибух під час загрози балістики

У середу, 4 червня, у Полтаві чули вибух. У цей час там була оголошена тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про атаку на Полтаву 4 червня

Повітряна тривога поширилася більшою частиною країни о 13:45. Причиною стала загроза балістики.

Вже приблизно о 13:46 у Полтаві пролунав вибух.

У Полтавській громаді пролунав вибух. Обставини зʼясовуємо. До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях!

– написав очільник ОВА Володимир Когут.

За мить до цього Повітряні сили попередили про ракету на Харківщині в напрямку Полтавщини.

Моніторингові пабліки підтвердили, що Полтава перебуває під атакою балістики. Водночас там попередили про загрозу повторних пусків.

Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті

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