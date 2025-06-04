У Полтаві пролунав вибух під час загрози балістики
У середу, 4 червня, у Полтаві чули вибух. У цей час там була оголошена тривога.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Що відомо про атаку на Полтаву 4 червня
Повітряна тривога поширилася більшою частиною країни о 13:45. Причиною стала загроза балістики.
Вже приблизно о 13:46 у Полтаві пролунав вибух.
У Полтавській громаді пролунав вибух. Обставини зʼясовуємо. До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях!
– написав очільник ОВА Володимир Когут.
За мить до цього Повітряні сили попередили про ракету на Харківщині в напрямку Полтавщини.
Моніторингові пабліки підтвердили, що Полтава перебуває під атакою балістики. Водночас там попередили про загрозу повторних пусків.
Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті
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