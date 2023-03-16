У Полтаві виявили сказ: низка вулиць – у карантинній зоні

16 березня 2023, 20:31
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Джерело:

Головне управління Держпродспоживслужби в Полтавській області

У Полтаві у тварини виявили сказ. Це призвело до того, що на деяких вулицях міста визначили карантинні обмеження.

За інформацією управління, до Полтавської обласної державної ветлікарні 10 березня надійшло повідомлення щодо контакту собаки з лисицею на вулиці Михайла Драгоманова у Полтаві.

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У Полтаві тварин безплатно щеплюють від сказу

Комунальники відловили лисицю, яка того ж дня померла. Після цього було підтверджено, що в лисиці був сказ.

"Відповідно звіту про результати дослідження патологічного (біологічного) матеріалу Регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби в Полтавській області, 13 березня 2023 року підтверджено захворювання лисиці на сказ", – йдеться у повідомленні.

У Полтаві визначено карантинні зони та обмеження на таких вулицях:

  • вулиця Михайла Драгоманова;
  • вулиця Павла Тичини;
  • провулок Куликова;
  • вулиця Франка;
  • вулиця Героїв Крут;
  • вулиця Гулака-Артемовського;
  • провулок Високий;
  • вулиця Великорогізнянська;
  • вулиця Ромашкова;
  • мікрорайон Левада;
  • вулиця Соборності;
  • майдан Незалежності;
  • вулиця Шведська;
  • провулок Ринковий;
  • вулиця Небесної Сотні;
  • вулиця Патріарха Мстислава;
  • вулиця Лугова.

На цих вулицях тварин безплатно щеплюють від сказу.

Сказ – це невиліковне захворювання тварин і людей

Місцевим жителям нагадали, що сказ – це надзвичайно небезпечне вірусне захворювання тварин і людей, яке викликає розлади центральної нервової системи та закінчується загибеллю.

Сказ невиліковний, тому найкраща профілактика цієї хвороби – це проведення щорічної профілактичної вакцинації домашніх улюбленців.

Автор: Михайло Гема