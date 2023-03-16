У Полтаві виявили сказ: низка вулиць – у карантинній зоні
У Полтаві у тварини виявили сказ. Це призвело до того, що на деяких вулицях міста визначили карантинні обмеження.
За інформацією управління, до Полтавської обласної державної ветлікарні 10 березня надійшло повідомлення щодо контакту собаки з лисицею на вулиці Михайла Драгоманова у Полтаві.
Раніше У Кременчуці кінь вкусив людину й помер: підозрюють сказ
У Полтаві тварин безплатно щеплюють від сказу
Комунальники відловили лисицю, яка того ж дня померла. Після цього було підтверджено, що в лисиці був сказ.
"Відповідно звіту про результати дослідження патологічного (біологічного) матеріалу Регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби в Полтавській області, 13 березня 2023 року підтверджено захворювання лисиці на сказ", – йдеться у повідомленні.
У Полтаві визначено карантинні зони та обмеження на таких вулицях:
- вулиця Михайла Драгоманова;
- вулиця Павла Тичини;
- провулок Куликова;
- вулиця Франка;
- вулиця Героїв Крут;
- вулиця Гулака-Артемовського;
- провулок Високий;
- вулиця Великорогізнянська;
- вулиця Ромашкова;
- мікрорайон Левада;
- вулиця Соборності;
- майдан Незалежності;
- вулиця Шведська;
- провулок Ринковий;
- вулиця Небесної Сотні;
- вулиця Патріарха Мстислава;
- вулиця Лугова.
На цих вулицях тварин безплатно щеплюють від сказу.
Сказ – це невиліковне захворювання тварин і людей
Місцевим жителям нагадали, що сказ – це надзвичайно небезпечне вірусне захворювання тварин і людей, яке викликає розлади центральної нервової системи та закінчується загибеллю.
Сказ невиліковний, тому найкраща профілактика цієї хвороби – це проведення щорічної профілактичної вакцинації домашніх улюбленців.