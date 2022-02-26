У Полтаві збили чотири ворожі дрони

У Полтаві у суботу, 26 лютого, захисники з територіальної оборони збили чотири ворожі дрони. Новину повідомив Олександр Мамай – міський голова Полтави.

Мамай закликав місцевих жителів зберігати спокій та подякував за розуміння. Він закликав людей триматися й слідкувати за новинами.

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Шановні полтавці. Спокійно. Тільки, що ви чули вибухи, це наша територіальна оборона збила 4 дрони. Дякую за розуміння. Тримаймося. Слідкуйте за новинами,

– мовиться у повідомленні.

Згодом він наголосив, що це сталося у районі аеродрому.

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