У Полтаві збили чотири ворожі дрони
26 лютого 2022 , 12:28Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Олександр Мамай
У Полтаві у суботу, 26 лютого, захисники з територіальної оборони збили чотири ворожі дрони. Новину повідомив Олександр Мамай – міський голова Полтави.
Мамай закликав місцевих жителів зберігати спокій та подякував за розуміння. Він закликав людей триматися й слідкувати за новинами.
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Шановні полтавці. Спокійно. Тільки, що ви чули вибухи, це наша територіальна оборона збила 4 дрони. Дякую за розуміння. Тримаймося. Слідкуйте за новинами,
– мовиться у повідомленні.
Згодом він наголосив, що це сталося у районі аеродрому.
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