Полтавщина та Запоріжжя залишають червону карантинну зону

Держкомісія прийняла рішення скасувати на території Полтавської та Запорізької областей обмеження червоної карантинної зони. Зміни набудуть чинності опівночі 7 травня.
Джерело:телеграм Олега Немчінова
За словами міністра, 6 травня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
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На Полтавщині та Запоріжжі послаблюють карантин
Державна комісія вирішила скасувати з 00:00 хвилин 07 травня 2021 року червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Запорізької та Полтавської областей,
– зазначив Немчінов.
Тепер у цих областях діятимуть обмеження жовтої карантинної зони.
До слова, з 7 травня в Україні в червоній зоні карантину через коронавірус залишиться тільки Сумська область.
Що заборонено та дозволено в "жовтих" областях
- у транспорті дозволене перевезення пасажирів тільки у межах сидячих місць;
- у громадських місцях люди зобов'язані носити маски;
- масові заходи можна проводити, однак приміщення має бути заповнене тільки на 50%;
- робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури дозволена, але із заповненістю залів до половини;
- можна проводити офіційні спортивні заходи з глядачами заповненістю до половини місць та при фізичній дистанції не менше ніж 1,5 метра;
- заклади харчування можуть працювати лише до півночі;
- заклади освіти можуть відвідувати групи до 20 людей.
Ситуація з коронавірусом на Полтавщині та Запоріжжі
- За добу 5 травня у Полтавській області коронавірус підтвердили у 395 місцевих жителів. Загалом від початку епідемії захворіли 72 909 людей, одужали – 62 6822, на жаль, померли – 1 589.
- На Запоріжжі за попередню добу COVID-19 виявили у 357 людей. Загалом недугу діагностували у 97 244 місцевих жителів, одужали – 80 148, померли – 1 993.
Зони карантину в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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