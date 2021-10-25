На Полтавщині 12-річний хлопчик отримав важкі опіки: дитина померла в лікарні

У Полтавській області 12-річний хлопчик вдома отримав важкі опіки. Дитину госпіталізували до реанімаційного відділення районної лікарні.

Повідомлення про інцидент Кременчуцьке райуправління поліції отримало 20 жовтня приблизно о 8:30. Про це правоохоронців сповістили лікарі.

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На місце події одразу відправили слідчо-оперативну групу. Вона з'ясувала, що дитина обпеклась, перебуваючи на кухні.

Через кілька днів після інциденту, а саме 24 жовтня, стало відомо, що хлопчик помер.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження у справі. Наразі проводять слідчі дії для встановлення обставин та причин смерті дитини.

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