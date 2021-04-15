На Полтавщині запрацювали посилені карантинні обмеження: перелік заборон

У Полтавській області відсьогодні, 15 квітня, посилили протиепідемічні заходи. Ще раніше регіон потрапив до червоної зони карантину, а значить там діятимуть найжорсткіші карантинні обмеження.
Джерело:24 канал
Рішення про посилення обмежень на Полтавщині ухвалили ще 13 квітня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань ТЕБ та НС.
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Які обмеження на Полтавщині
- Заборонили діяльність барів, ресторанів, кафе, окрім доставки, їжі на винос та закладів громадського харчування в аеропорту, діяльність спортзалів, ТРЦ, фітнес-центрів, басейнів.
- Обмежили проведення усіх масових заходів, крім офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів.
- Усі школярі, діти в садочка та студенти, крім 6-курсників та інтернів, що здобувають освіту за медичними напрямами та залучені у подоланні наслідків гострої респіраторної хвороби COVID-19, переходять на дистанційне навчання.
Яка ситуація з COVID-19 на Полтавщині
- У Полтавській області за 14 квітня зафіксували 900 випадків COVID-19. Загальна кількість хворих за весь час пандемії складає 63 412 осіб.
- Раніше у Полтавській області коефіцієнт інфікування становив 20,1% при нормі 20%, а рівень госпіталізацій 81,4% при нормі 60%. Саме тому у регіоні посилили карантинні обмеження.
Додамо, що раніше у Житомирській, Запорізькій, Київській, Львівській, Миколаївській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Чернігівській, Сумській та Одеській областях запровадили "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19. У Києві діє локдаун до 30 квітня.
Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу