Зачепила електромережу під час риболовлі: на Полтавщині 8-річна дівчинка опинилася в реанімації

6 червня 2021 , 16:04
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Джерело:

ДСНС

У Полтавській області 8-річна дівчинка під час риболовлі зачепила електромережу. Через ураження струмом дитину госпіталізували в реанімацію.

Трагічний інцидент трапився у місті Глобине, що в Полтавській області, 5 червня, о 12:30.

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Дитину вразило струмом

Закидаючи риболовний спінінг, 8-річна дівчинка зачепила ним лінію електропередач. У результаті у неї діагностували ураження електрострумом, опіки обох долонь та лівої гомілки.

Потерпілу госпіталізували в реанімацію дитячої лікарні в місті Кременчук. Наразі дівчинка перебуває у тяжкому стані.

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Автор: Наталія Пристанська