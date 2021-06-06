Зачепила електромережу під час риболовлі: на Полтавщині 8-річна дівчинка опинилася в реанімації

У Полтавській області 8-річна дівчинка під час риболовлі зачепила електромережу. Через ураження струмом дитину госпіталізували в реанімацію.
Трагічний інцидент трапився у місті Глобине, що в Полтавській області, 5 червня, о 12:30.
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Дитину вразило струмом
Закидаючи риболовний спінінг, 8-річна дівчинка зачепила ним лінію електропередач. У результаті у неї діагностували ураження електрострумом, опіки обох долонь та лівої гомілки.
Потерпілу госпіталізували в реанімацію дитячої лікарні в місті Кременчук. Наразі дівчинка перебуває у тяжкому стані.
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