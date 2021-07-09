На Полтавщині через ДТП перекрили трасу на Київ: утворився великий затор – фото
9 липня 2021 , 19:51Читать новость на русском
Джерело:Патрульна поліція
У Полтавській області бензовоз, який їхав до Києва, врізався у відбійник. Відтак паливо вилилось на проїзну частину. Через ДТП перекрили частину дороги.
Аварія сталась на 171 кілометрі дороги М-03 "Київ – Харків – Довжанський". Ділянка траси розташована між Лубнами та Пирятином.
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Коли рух нормалізується
Рух перекрили в обох напрямках, тому й утворився масштабний затор. На місці події працюють рятувальники. Вони мають усунути пальне з асфальту.
Наразі невідомо, коли відновлять рух.
Врахуйте цю інформацію та за можливості відкладіть свої поїздки в цьому напрямку,
– наголосили в поліції.
Чи є постраждалі в ДТП
Автомобіль зазнав механічних пошкоджень. Однак, за попередньою інформацією, потерпілих в ДТП немає.Зверніть увагу! У селі Абазівка Полтавської області водій автомобіля Citroen наїхав на жінку на 4-річну дівчинку. На жаль, дитина загинула.