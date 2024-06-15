На Полтавщині чули вибухи: у Повітряних силах повідомляли про небезпеку

15 червня 2024, 12:09
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Джерело:

Суспільне

Російські війська продовжують тероризувати мирні українські міста. Удень 15 червня під ударом опинився Миргород Полтавської області.

Про вибух повідомили кореспонденти Суспільного. В Повітряних силах повідомляли про рух ракети в напрямку міста.

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Що відомо про вибух на Полтавщині

Об 11:56 Повітряні сили повідомили про рух ракет в напрямку Миргорода. Через десять хвилин кореспонденти Суспільного повідомили про вибухи в місті.

У Миргородській громаді на Полтавщині було чути звук вибуху, повідомляють Суспільному місцеві жителі,
– мовиться в повідомленні.

Моніторингові канали повідомляли, що по місту випустили дві ракети Х-59.

Які наслідки удару по Кривому Рогу 12 червня

  • 12 червня російські військові завдали удару по житловій забудові в Кривому Розі. На жаль, є загиблі, постраждалі та зниклі безвісти.
  • Пошуково-рятувальні роботи завершилися ввечері того ж дня. У місті загинули 9 осіб, 32 отримали поранення, серед них 5 дітей.
  • До лікарень міста було госпіталізовано 13 поранених, з них 5 у тяжкому стані, а один – у вкрай тяжкому стані.

Автор: Ярослав Погончук