З Полтавщини до Сум прямує 100 автобусів: доставлять 100 тонн допомоги та евакуюють людей
15 березня 2022 , 10:53Читать новость на русском
Джерело:телеграм Кирила Тимошенка
Суми перебувають під обстрілами російських окупантів. До міста з Полтавщини вже виїхала допомога.
Російські окупанти продовжують наступ на Сумщині. Вночі вони обстрілюють та бомбардують міста, а вдень тероризують місцеве населення.
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Допомога та евакуація
З Лохвиці, що на Полтавщині, у напрямку сум виїхало 100 автобусів. Вони везуть в місто 100 тонн гуманітарного вантажу.
Окрім того, після розвантаження вони евакуюють людей, які перебувають під обстрілами російських окупантів.
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