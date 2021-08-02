На Полтавщині у ДТП травмувалися 10 людей: з них 6 дітей

2 серпня 2021 , 10:12
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Джерело:

ДСНС

У Полтавській області зіштовхнулися легковик і мікроавтобус. Внаслідок аварії постраждали 10 осіб, яких довелося шпиталізувати.

Аварія сталася 1 серпня близько 18 години. Авто зіштовхнулися у селі Циганському Полтавського району на дорозі М03 "Київ – Харків – Довжанський".

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Шість дітей отримали травми

У ДТП зіштовхнулися легковик і заповнений пасажирами мікроавтобус. Загалом травми отримали 10 людей, з них – 6 дітей. Найменшому травмованому лише рочок. 

Усіх постраждалих шпиталізували до лікарні. Аби прибрати наслідки аварії, від ДСНС залучали 4 рятувальників та 1 одиницю техніки.

ДТП в Україні цими вихідними: коротко

  • Подібна ДТП сталася 1 серпня на Луганщині. Біля міста Кремінна зіткнулись автомобіль Toyota Camry та мікроавтобус Volkswagen. У результаті 9 людей зазнали травм.
  • 1 серпня неподалік Одеси водій на смерть збив двох велосипедистів. Від травм загинули двоє чоловіків 27 та 19 років – вони удвох їхали на одному велосипеді.
  • На Волині вранці 1 серпня сталася моторошна автотроща. Внаслідок зіткнення легковика BMW і мікроавтобуса Renault постраждали 7 людей.
Автор: Вероніка Климська