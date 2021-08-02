На Полтавщині у ДТП травмувалися 10 людей: з них 6 дітей
2 серпня 2021 , 10:12Читать новость на русском
Джерело:ДСНС
У Полтавській області зіштовхнулися легковик і мікроавтобус. Внаслідок аварії постраждали 10 осіб, яких довелося шпиталізувати.
Аварія сталася 1 серпня близько 18 години. Авто зіштовхнулися у селі Циганському Полтавського району на дорозі М03 "Київ – Харків – Довжанський".
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Шість дітей отримали травми
У ДТП зіштовхнулися легковик і заповнений пасажирами мікроавтобус. Загалом травми отримали 10 людей, з них – 6 дітей. Найменшому травмованому лише рочок.
Усіх постраждалих шпиталізували до лікарні. Аби прибрати наслідки аварії, від ДСНС залучали 4 рятувальників та 1 одиницю техніки.
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