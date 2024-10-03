Тривога майже 12 годин: ворог атакував Полтавщину десятками дронів, які наслідки

У ніч на 3 жовтня окупанти запустили на Полтавську область десятки "Шахедів". Повітряна тривога тривала майже 12 годин.

Про це повідомив Філіп Пронін у своєму телеграм-каналі. Голова Полтавської ОВА розповів, які наслідки цієї ворожої атаки.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Атака "Шахедами" на Полтавщину сьогодні

Посадовець розповів, що цієї ночі окупанти атакували область десятками дронів. На щастя, люди не постраждали.

Пронін зазначив, що уламками дронів пошкодило 6 будівель комерційного призначення у Лубенському районі. Тим часом у Кременчуцькому – покрівлю господарської споруди, скління в житловому будинку й дитячому садочку.

Скільки "Шахедів" збили вночі 3 жовтня