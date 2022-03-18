На Полтавщині попередили про ракетні стрільби ЗСУ: просять жителів не панікувати
18 березня 2022 , 12:38Читать новость на русском
Джерело:Дмитро Лунін
18 березня на Полтавщині відбуватимуться навчання Збройних Сил України. Влада просить місцевих жителів не панікувати, якщо буде чутно постріли.
Про це написав голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у своєму телеграмі.
Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій 4 тижня війни
Ймовірно, що в деяких районах міста можна буде почути звуки вибухів та стрільби. Це – навчання Збройних Сил України.
Сьогодні, 18 березня, триватимуть навчальні стрільби Збройних Сил України. Якщо ви будете чути звуки пострілів чи вибухів у різних районах Полтави, зберігайте спокій. Все буде Україна,
– зазначив Дмитро Лунін.
Як минула доба, 17 березня, в Україні: дивіться відео