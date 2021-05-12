На Полтавщині попрощалися з воїном, якого смертельно поранив снайпер окупантів

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У Миргородському районі Полтавщини 12 травня попрощалися з військовим Віктором Городніченком. Бійця наприкінці квітня поранив на Донбасі ворожий снайпер. Український захисник помер у шпиталі 8 травня.

Джерело:

телеграм "Суспільне Полтава"

На Полтавщині в останню путь провели військового Віктора Городніченка, який служив на Донеччині.

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Із загиблим воїном попрощалися в Миргородському районі

Два тижні тому чоловіка поранив снайпер, врятувати його життя, на жаль, не змогли.

Прощання із загиблим українським захисником розпочали у селищі Ромодан, де народився воїн. Біля батьківського дому влаштували панахиду. Там зібралися рідні, бойові побратими та друзі Віктора Городніченка.

Поховали бійця у Миргороді.

Що відомо про Віктора Городніченка

  • Снайпер окупанта поранив українського військового 28 квітня біля села Зайцеве Бахмутського району.
  • Воїну надали невідкладну допомогу та евакуювали до лікарні у Бахмут, пізніше – до Харкова.
  • Однак 8 травня боєць помер.
  • Чоловікові було лише 25 років. У нього лишилися мати, брат, дружина та донька.

 