На Полтавщині повітряна тривога
Джерело:телеграм Дмитра Луніна
На Полтавщині у місті Пирятин лунає повітряна тривога. Через небезпеку жителям варто пройти в укриття.
Очільник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив про сирени в місті Пирятин. Повідомлення надійшло о 20:45.
Варто пам'ятати Рятувальники пояснили, як діяти, коли лунає сирена
До сирен потрібно бути готовими завжди
Варто мати завжди напоготові сумку або рюкзак з документами, грошима та всіма необхідними речами. Тоді вимкнути в приміщенні всі комунікації.
Спускаючись в укриття, треба взяти з собою літніх та хворих людей, а також сповістити сусідів про сирени у місті.
В укритті варто перебувати доти, доки не лунатиме сирена знову. Вона означає відбій тривоги.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!