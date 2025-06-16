На Полтавщині працює ППО

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває. Ввечері 16 червня росіяни вкотре запустили безпілотники.

Цього разу під ударом опинилася Полтавська область. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Полтавську ОВА.

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Що відомо про атаку дронів на Полтавщину

Повітряну тривогу в Полтавській області оголосили о 19:40. О 20:58 в Повітряних силах попереджали про рух БпЛА з півночі у напрямку Полтави. Вже о 21:40 в Полтавській ОВА повідомили, що в області працює ППО. Там також закликали мешканців Полтавщини залишатися в укриттях до відбою загрози.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Зазначимо, що близько о пів на 9 годину вечора повітряну тривогу оголосили й у громадах Запорізької області. Тоді ж очільник Запорізької ОВА Іван Федоров інформував про загрозу ударних безпілотників в регіоні.

О 20:25 в Повітряних силах попереджали про групу ворожих БпЛА на межі Запорізької та Донецької областей у північно-західному напрямку. Вже о 20:43 Федоров повідомив про роботу ППО по ворожих цілях.