На Полтавщині прогримів вибух

Окупанти ворожої армії Росії не припиняють терор міст України. Так, пізно ввечері на Полтавщині пролунав вибух.

Про це повідомили кореспонденти Суспільного. Зокрема, звуки вибуху було чути у Миргородській громаді.

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Вибух в Полтавській області

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

На Полтавщині ще о 21:12 оголосили повітряну тривогу. Вже о 22:28 з'явилася інформація про вибухи в регіоні.

Зокрема, звуки вибуху чули у Миргородській громаді.

У Миргородській громаді було чутно звуки вибухів,

– повідомили журналісти.

Наразі деталі про вибухи в області невідомі. Також місцева влада поки не коментувала ситуацію.

Додамо, що ще о 21:56 у Повітряних силах повідомляли про рух БпЛА на півдні у напрямку Полтавщини та Харківщини.

24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.