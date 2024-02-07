Росіяни вдарили ракетою по Миргороду: що відомо про постраждалих

У Полтавській області було гучно. Раніше Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку для регіону.

Окупанти продовжують терор проти українського населення. Ранкової ракетної атаки ворогу виявилося замало.

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Полтавщина під обстрілом

Опісля 17:00 Повітряні сили повідомили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Це означало, що противник міг завдати ракетного удару.

Трохи згодом стало відомо, що росіяни таки запустили ракету. Вона рухалася із території Сумщини у напрямку Полтавщини.

Ракета в напрямку Миргорода!,

– надійшло попередження від ПС у 17:24.

О 17:34 у Миргородській громаді вже пролунав вибух. А 17:41 скасували тривогу для регіону.

Чергова масована атака від росіян: що відомо про трагічний ранок 7 січня

Атакувати Україну противник почав ще звечора 6 січня. Він запустив "Шахеди" на південні області нашої країни. Всього ворог використав 20 ударних дронів. Серед них силам ППО вдалося збити 15

Вже зранку наступного дня окупанти здійснили пуски ракет з різних напрямків. Під російським ударом опинилися 6 областей України. Країна – агресорка застосувала

29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з 10-ти літаків стратегічної авіації Ту-95МС, 4 крилаті ракети Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3, 3 крилаті ракети морського базування "Калібр" з носіїв у Чорному морі, 3 балістичні ракети "Іскандер-М", 5 зенітних керованих ракет С-300.

Сили ППО "приземлили" 29 ракет, зокрема усі три "Калібри".

Внаслідок ракетного удару в Києві загинуло 4 людини. 40 отримали поранення. У Миколаєві – одна людина загинула, десятки постраждали.

У Львові окупанти влучили у промисловий об'єкт у Дрогобичі.

Польщі довелося підіймати винищувачі через рух російського ракети у бік польського кордону.

У Полтавській ОВА прокоментували атаку. Там підтвердили, що звук вибуху чули у Миргородському районі. За попередньою інформацією обійшлося без жертв та руйнувань.