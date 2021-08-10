Залишилась сама вдома та плакала: на Полтавщині рятувальники зняли дитину з балкона

У Полтавській області 9 серпня надзвичайники рятували дитину, яка залишилась сама вдома. Малеча плакала на балконі багатоповерхівки.

Інцидент стався у місті Заводське на вулиці Озерній. Рятувальникам зателефонувала жінка, яка почула плач дитини.

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Дитину зняли з балкона

Рятувальники одразу прибули на виклик. За допомогою висувної драбини вони піднялись на балкон до малечі. Виявилось, що 6-річна дитина була в квартирі сама. Її спустили та передали працівникам поліції.

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