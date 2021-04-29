На Полтавщині школярки влаштували оголену фотосесію на кладовищі

У Полтавській області троє школярок влаштували оголену фотосесію на місцевому кладовищі. Суд обрав покарання батькам дівчат за таку поведінку їхніх дітей.

Фотосесію влаштували троє учениць Білецьківкого навчально-виховного комплексу, розташованого у Кременчуцькому районі.

Читайте також В Одесі учень 8 класу розпилив перцевим балончиком в обличчя вчительці

Що відомо про фотосесію на цвинтарі

Троє 7-класниць вирішили зробити оголену фотосесію на міському кладовищі.

Згодом одна із дівчат виклала знімки у соцмережу.

Яке рішення прийняв суд

Кременчуцький районний суд визнав винними батьків школярок у скоєнні правопорушення, передбаченого статтею про невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей.

Суддя ухвалила рішення – призначити батькам адміністративне покарання у вигляді попередження. Вони також мають оплатити судовий збір у розмірі 454 гривень з кожного обвинуваченого.

Батьки дівчаток під час судового засідання визнали свою провину і розкаялися.