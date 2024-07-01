На Полтавщині вдруге за день вибухи: росіяни атакували з Курської області
Російські окупанти вже вдруге за сьогодні атакують Полтавську область. Там прогриміли вибухи.
Про це повідомляють у Суспільному. Вони зазначають, що місцеві чули звуки схожі на вибух.
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Вибух на Полтавщині
У Полтавській області лунали сигнали повітряної тривоги близько о пів на 16. У Повітряних силах через декілька хвилин написали про загрозу загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу, в областях де оголошено повітряну тривогу.
Вже о 15:38 в ПС повідомили про швидкісну ціль на Миргород Полтавської області.
Швидкісна ціль на Миргород з Курської області,
– йдеться в повідомленні.
Через хвилину у Суспільному з посиланням на місцевих жителів повідомили про вибух у Полтавській області.
"За даними місцевих жителів, було чутно звуки, схожі на вибух", – написали там.
Зауважимо, що у Повітряних силах о 15:49 вказали про швидкісну ціль у Полтавській області з Курська.