На Полтавщині повторно прогримів вибух: на Миргород летіла швидкісна ціль

Російські окупанти жодного дня не припиняють тероризувати українські міста. Так, зранку 16 червня під прицілом ворога опинилася Полтавщина.

В місцевих телеграм-каналах писали про вибух в Полтавській області. Зауважимо, що тоді в регіоні лунала повітряна тривога.

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Вибухи на Полтавщині

Ранок 16 червня видався неспокійним для жителів Полтавської області. Так, о 10:56 в Полтавській області оголосили повітряну тривогу. Через хвилину в ПС повідомили про ціль, яка рухається в напрямку Миргорода.

Швидкісна на Миргород!,

– йдеться в повідомленні.

наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.

В моніторингових каналах зазначали, що існує загроза балістики з Воронезької області Росії. Вже о 10:59 писали про вибух на Полтавщині. Однак об 11:01 в Повітряних силах знову написали про курс швидкісної цілі на Миргород. Тоді через 3 хвилини опісля в місцевих телеграм-каналах писали про повторний вибух в Полтавській області.

Росія атакувала Шахедами і ракетами 14 червня

Нагадаємо, Росія 14 червня вкотре атакувала Україну ракетами різних типів. Зокрема, ворог атакував 3 балістичними ракетами Запоріжжя.

Так, противник почав свою атаку близько о 23:00 13 червня. Тоді ворог спочатку запустив 17 дронів-камікадзе типу "Шахед", які, до слова, усі були збиті українськими захисниками.

Також ворог запустив 3 балістичні ракети типу "Іскандер-М" з тимчасово окупованого Криму. Ними окупанти атакували Запоріжжя. Згодом, близько о 3 годині ночі ворог почав бити ракетами, які запустив зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Власне, зайшли крилаті ракети в повітряний простір України з території Сумської області. Здебільшого, вони прямували на Захід України. Цілили вже класично по об'єктах критичної та військової інфраструктури. Саме з 10 ракет 7 вдалося знищити. Про це розповів в ефірі телемарафону речник Повітряних сил Ілля Євлаш.