На Полтавщині повторно прогримів вибух: на Миргород летіла швидкісна ціль

16 червня 2024, 11:02
Читать новость на русском

Російські окупанти жодного дня не припиняють тероризувати українські міста. Так, зранку 16 червня під прицілом ворога опинилася Полтавщина.

В місцевих телеграм-каналах писали про вибух в Полтавській області. Зауважимо, що тоді в регіоні лунала повітряна тривога. 

Дивіться також У Туреччині вважають, що протистояння Росії та України може географічно розширитись

Вибухи на Полтавщині

Ранок 16 червня видався неспокійним для жителів Полтавської області. Так, о 10:56 в Полтавській області оголосили повітряну тривогу. Через хвилину в ПС повідомили про ціль, яка рухається в напрямку Миргорода.

Швидкісна на Миргород!,
йдеться в повідомленні.

24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.

В моніторингових каналах зазначали, що існує загроза балістики з Воронезької області Росії. Вже о 10:59 писали про вибух на Полтавщині. Однак об 11:01 в Повітряних силах знову написали про курс швидкісної цілі на Миргород. Тоді через 3 хвилини опісля в місцевих телеграм-каналах писали про повторний вибух в Полтавській області.

Довідка! Вчора ворог також атакував Полтавську область. Об 11:56 15 червня Повітряні сили повідомили про рух ракет в напрямку Миргорода. Через десять хвилин кореспонденти Суспільного повідомили про вибухи в місті.Там зазанчили, що у Миргородській громаді на Полтавщині було чути звук вибуху. Моніторингові канали повідомляли, що по місту випустили дві ракети Х-59.

Росія атакувала Шахедами і ракетами 14 червня

  • Нагадаємо, Росія 14 червня вкотре атакувала Україну ракетами різних типів. Зокрема, ворог атакував 3 балістичними ракетами Запоріжжя.
  • Так, противник почав свою атаку близько о 23:00 13 червня. Тоді ворог спочатку запустив 17 дронів-камікадзе типу "Шахед", які, до слова, усі були збиті українськими захисниками.
  • Також ворог запустив 3 балістичні ракети типу "Іскандер-М" з тимчасово окупованого Криму. Ними окупанти атакували Запоріжжя. Згодом, близько о 3 годині ночі ворог почав бити ракетами, які запустив зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
  • Власне, зайшли крилаті ракети в повітряний простір України з території Сумської області. Здебільшого, вони прямували на Захід України. Цілили вже класично по об'єктах критичної та військової інфраструктури. Саме з 10 ракет 7 вдалося знищити. Про це розповів в ефірі телемарафону речник Повітряних сил Ілля Євлаш.

Автор: Ірина Марціяш