Полтавщину атакували БпЛА: пошкоджено енергетичну інфраструктуру

Вночі 16 січня дрони атакували Полтавську область. По ворожих цілях працювали сили ППО.

Відомо, що уламками безпілотників пошкоджено енергетичну інфраструктуру. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Полтавську ОВА.

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Ворог атакував Полтавщину

Російські війська вночі 16 січня вкотре запускали ударні БпЛА по Україні. Під приціл ворога потрапила Полтавщина.

Так, відомо, що по ворожих цілях працювала протиповітряна оборона. Відомо, що постраждалих немає.

Уламками безпілотників пошкоджено енергетичну інфраструктуру на території області,

– ідеться в повідомленні.

В ОВА повідомили, що без електроенергії наразі "301 побутовий та 22 юридичних споживачі". Вказується, що фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

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Нагадаємо, в середу, 15 січня, російські війська здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів. Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил ЗС України виявлено та здійснено супровід 117 повітряних цілей противника:

1 балістичну ракету Іскандер-М/KN-(район пуску – Бєлгородська область);

7 крилатих ракет Х-22/32 із літаків Ту-22М3 (район пусків – Тульська область – Росія);

4 крилаті ракети "Калібр" (із акваторії Чорного моря);

27 крилатих ракет Х-101/Х-55см із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс (район пусків – Волгоградська область);

4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації (район пусків – Бєлгородська область);

74 ударних БпЛА Shahed/дронів-імітаторів різних типів (із районів Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – Росія).

За попередніми даними, станом на 10:30 15 січня підтверджено збиття 77 повітряних цілей:

23 крилатих ракет Х-101, Х-55см;

3 крилатих ракет Калібр;

4 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

47 ударних БпЛА Shahed/дрони-імітатори різних типів, ще 27 не досягли цілей (локаційно втрачені).

До того ж відомо, що противник атакував об'єкти української енергетики, зокрема газову інфраструктуру на Харківщині, Львівщині та Івано-Франківщині. На жаль, внаслідок російської атаки є ураження об'єктів.