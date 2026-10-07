На Полтавщину летять і дрони, і ракети: у Кременчуці лунають вибухи

Полтавщина опинилася під масованою ракетно-дроновою атакою Росії. У Кременчуці вранці 7 жовтня пролунала серія вибухів.

Про це повідомляє начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

Що відомо про атаку?

У Кременчуці на Полтавщині лунають вибухи під час повітряної тривоги. Місцевих жителів закликають не залишати укриття та дбати про власну безпеку.

За даними моніторингових каналів, у небезпечній близькості від Кременчука перебували крилаті ракети. Зокрема, одна з груп ракет рухалася на південь через територію Кіровоградської області.

Також повідомлялося про нову групу ракет, яка прямувала курсом на Кременчук. Водночас область перебуває під комбінованою загрозою – російські війська застосовують як ракетні боєприпаси, так і ударні безпілотники.

Наразі офіційної інформації про наслідки атаки та можливі влучання немає. Жителів Полтавщини закликають залишатися в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

Важливо: не публікуйте фото чи відео роботи української ППО, місць влучань або руху ракет, адже це може допомогти ворогу.