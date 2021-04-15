Громадський транспорт по годинах: нові карантинні обмеження на Полтавщині

У Полтавській області запровадили нові обмеження роботи громадського транспорту. Тепер всі види сполучень залізниці та автобусів працюватимуть лише в певні пори доби. Рішення набере чинності в понеділок, 19 квітня.

Його ухвалили на засіданні обласної комісії надзвичайних ситуацій. Захід відбувся 15 квітня.

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Детальніше про обмеження

Громадський транспорт Полтавщини буде працювати з 6 по 10 годину зранку, а також із 16 по 19 годину в другій половині дня. У ньому зможуть їздити лише працівники критичної інфраструктури, які матимуть спеціальні перепустки. Комісія також вже надала повний список сфер, представники яких їх отримають.

Кому видаватимуть спецперепустки

Медикам.

Освітянам.

Працівникам підприємств життєзабезпечення.

Правоохоронцям.

Військовим.

Працівникам прокуратури та суду.

Співробітникам СБУ.

Рятувальникам.

Представникам органів державної влади та самоврядування тощо.

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Виняток із правил

На Полтавщині заборонили міські й внутрішньообласні перевезення в автомобільному та залізничному транспорті. Це зробили через критичну ситуацію з коронавірусом.

Однак будуть винятки:

транзитні перевезення;

перевезення легковиками не більше ніж п'ять людей (без врахування дітей);

приміські перевезення залізницею працівників критичної інфраструктури;

перевезення службовим транспортом, які погоджені з поліцією;

перевезення у транспорті міжнародного сполучення людини, яка має негативний тест на коронавірус (зроблений упродовж 72 годин до цього).