Громадський транспорт по годинах: нові карантинні обмеження на Полтавщині

У Полтавській області запровадили нові обмеження роботи громадського транспорту. Тепер всі види сполучень залізниці та автобусів працюватимуть лише в певні пори доби. Рішення набере чинності в понеділок, 19 квітня.
Джерело:міськрада Полтави
Його ухвалили на засіданні обласної комісії надзвичайних ситуацій. Захід відбувся 15 квітня.
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Детальніше про обмеження
Громадський транспорт Полтавщини буде працювати з 6 по 10 годину зранку, а також із 16 по 19 годину в другій половині дня. У ньому зможуть їздити лише працівники критичної інфраструктури, які матимуть спеціальні перепустки. Комісія також вже надала повний список сфер, представники яких їх отримають.
Кому видаватимуть спецперепустки
- Медикам.
- Освітянам.
- Працівникам підприємств життєзабезпечення.
- Правоохоронцям.
- Військовим.
- Працівникам прокуратури та суду.
- Співробітникам СБУ.
- Рятувальникам.
- Представникам органів державної влади та самоврядування тощо.
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Виняток із правил
На Полтавщині заборонили міські й внутрішньообласні перевезення в автомобільному та залізничному транспорті. Це зробили через критичну ситуацію з коронавірусом.
Однак будуть винятки:
- транзитні перевезення;
- перевезення легковиками не більше ніж п'ять людей (без врахування дітей);
- приміські перевезення залізницею працівників критичної інфраструктури;
- перевезення службовим транспортом, які погоджені з поліцією;
- перевезення у транспорті міжнародного сполучення людини, яка має негативний тест на коронавірус (зроблений упродовж 72 годин до цього).