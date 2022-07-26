Поляки яскраво зруйнували головний міф про росіян

Один із побічних ефектів цієї війни – десакралізація росіян як страшних людей, з якими краще не зв’язуватися.

Модний тренд нашого часу

Події в Україні показали, що свинорилих можна і навіть треба п**дити. Що діло це корисне і богоугодне.

Радимо кремль задумав розширити лінію фронту з Україною: де виникне точка нестабільності

Виявилося, що страшні північні варвари, які багато років шокували своїми манерами гостей турецьких курортів, вміють тільки язиками ляпати, а піндюлін вихоплюють так само, як будь-хто інший.

І вже по світу то там, то там свинорилі регулярно отримують по мордасам. Це стає трендовим і модним.

Мабуть, поляки скоро будуть продавати спеціальні тури в Туреччину, подискутувати з лаптями про війну в Україні. Дякуємо, польські друзі! Ви – красунчики! Не зупиняйтеся!

Актуальне Війна в Україні закінчиться лише за однієї умови

Епічний випадок у турецькому готелі

В одному з готелів Туреччини польські відпочивальники побили туристів з росії.

Причиною конфлікту стало те, що представники країни-окупанта уникали чіткою оцінки війни, розв'язаної рф, в Україні.

Зрештою у поліцейському відділку опинився росіянин. До того ж, його буцімто звинуватили у тому, що він сам спровокував бійку, як це зазвичай роблять його співгромадяни.

Зверніть увагу – поляки зібрали потрібну суму на Bayraktar для України: дивіться відео