Поляки повністю заблокували рух пасажирського транспорту через ПП "Медика – "Шегині"

20 березня 2024, 15:59
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Джерело:

ДПСУ

Протести на українсько-польському кордоні тривають. Поляки заблокували один із КПП для пасажирського транспорту.

Польські протестувальники вдень 20 березня повністю перекрили КПП "Медика – Шегині" для пасажирського транспорту. Перед цим повідомляли про блокування автобусів на цьому ж КПП.

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Не пропускатимуть нікого

Польські прикордонники повідомили ДПСУ, що орієнтовно до 20:00 пропуск вантажівок і автобусів через КПП "Медика – Шегині" буде повністю призупинено. 

Водночас учасники акцій протесту не пропускатимуть і легкові автомобілі,
– мовиться в повідомленні.

Водночас для легкових автомобілів на суміжній стороні є можливість об’їзду мітингувальників. У ДПСУ просять взяти до уваги цю інформацію під час планування перетину кордону. 

На території Польщі у чергах перебуває 850 вантажівок, найбільше – на КПП "Ягодин".

Кубраков звернувся до польської сторони

  • Міністр інфраструктури України відреагував на блокування руху автобусів на КПП "Медика – Шегині", яке тривало з 11 години. 
  • Кубраков наголосив, що менше 10 днів тому польська влада обіцяла, що пасажирські автобуси будуть перетинати кордон без перешкод. Водночас ми можемо бачити, що обіцянку не було виконано. 
  • Український міністр риторично запитав свого польського колегу, чи можуть бути люди заручниками "політичних протистоянь цивілізованої країни". 

Автор: Вікторія Кульженко