На Різдво польські перевізники посилять блокування на трьох переходах кордону

Польські перевізники посилять блокування на трьох переходах українсько-польського кордону на Різдво.

Про це повідомила очільниця протесту у Дорогуську Едіта Ожигала. Страйкарі пропускатимуть лише по одній комерційній вантажівці кожні три години.

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"Ми посилюємо протест: одна вантажівка кожні три години", – заявила Ожигала.

. Раніше протестувальники пропускали по три вантажівки щогодини, тепер блокувальники пропускатимуть лише по одній вантажівці кожні три години.

Посилення блокування українсько-польського кордону зумовлене тим, що вчора польські фермери призупинили свій протест від ранку 24 грудня на пункті пропуску "Шегині – Медика".

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У Держприкордонслужбі підтвердили, що вранці 24 грудня поновився рух вантажівок через пункт пропуску "Медика – Шегині" на кордоні з Польщею. Польські фермери припинили його блокаду.

Польські перевізники розпочали блокування кордону 6 листопада. Вони вимагають повернення дозволів для українських водіїв і вилучення польських машин з електронної черги.

Йдеться про блокування пунктів пропуску "Гребенне – Рава-Руська", "Корчова – Краківець", "Дорогуськ – Ягодин", "Медика – Шегині". Через дії польських протестувальників у черзі застрягли кілька тисяч вантажівок.