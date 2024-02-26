Польські фермери вже почали блокувати перетин кордону з Німеччиною

Протести польських фермерів не вщухають, а дедалі більше набирають обертів. Так, аграрії заблокували пункт пропуску на кордоні з Німеччиною

Водночас на українсько-польському кордоні діє дев'ять пунктів пропуску. Наразі блокування руху для вантажних транспортних засобів продовжується на шести напрямках.

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Польські фермери блокують кордон із Німеччиною

Польські фермери на знак протесту заблокували пункт пропуску на кордоні з Польщею поблизу Франкфурта-на-Одері. Такі дії, ймовірно, призведуть до затримки руху в Бранденбурзі до другої половини дня понеділка.

Поліція закликала перевізників, зокрема, уникати автобану A12, якщо це можливо. Їм порадили використовувати прикордонний перехід Помеллен на автобані 11 у Мекленбурзі-Передній Померанії та прикордонний перехід Форст на автобані 13.

Звичайним пасажирам, які подорожують автомобілем, також порадили обирати інші шляхи.

Зазначається, що в неділю, 25 лютого, велика кількість вантажівок, легкових автомобілів та автобусів були вимушені їхати в об'їзд, оскільки трактори були припарковані на багато кілометрів на польській стороні.

У Польщі фермери сформували колону з тракторів на автобані 2 – продовженні A12 на польській стороні – на прикордонному переході Швєцк.

Крім того, у неділю ввечері на міському мосту у Франкфурті-на-Одері з німецького боку також було заблоковано рух тракторами, фургонами й вантажівками. У Німеччині фермери протестують насамперед проти запланованого скорочення субсидій на сільськогосподарське дизельне пальне.

Чекають на Туска

За даними польських ЗМІ, деякі аграрії чекають у своїх машинах. Здебільшого вони очікують на зустріч з прем'єр-міністром Дональдом Туском і відкликання політики Зеленого курсу ЄС.

Ми чекаємо на прем'єр-міністра. Політика ЄС руйнує фермерів,

– вимагають фермери.

Попередньо, очікується, що блокада триватиме до 13:00, але поки що це попереджувальний протест.

Втім, існує ймовірність, що вона буде продовжена, або ж відбудуться чергові блокади.

Блокуватимуть кордон із Литвою

Литовське видання LRT повідомляє, що польські фермери вирішили почати блокаду також на КПП на кордоні з Литвою у рамках своїх протестів.

Співорганізатор протесту на литовському кордоні Кароліс Печиньскінс повідомив журналістам, що вони планують зупиняти та оглядати транспортні засоби. Це відбуватиметься біля КПП між литовським містом Кальварія та польським Будзисько.

Акцію протесту планують розпочати з 10 години ранку 1 березня.

Це не буде повна блокада пункту перетину кордону. Ми, фермери, разом з представниками польської влади хочемо перевіряти, що везуть у вантажівках, звертаючи особливу увагу на ті, які можуть везти агропродукцію. Якщо це зерно та інша агропродукція, ми хочемо знати, звідки і як вона прямує, щоб розуміти обсяги,

– заявив Печиньскінс.

Водночас польські аграрії обіцяють безперешкодно пропускати бензовози, промислові вантажі чи вантажівки з худобою, як і легковий та пасажирський транспорт.