Їм нема чого жалітися, – нардеп пояснив цілі провокацій на кордоні з Польщею

Понад 10 країн Європи на початку 2024 року охопили протести фермерів. Причини, через які аграрії виходять на вулиці, схожі: скорочення державної підтримки та субсидій на пальне, високі виробничі витрати, ввезення дешевої імпортної продукції. Останній пункт стосується й України – у п'ятницю, 9 лютого, польські фермери розпочали нову блокаду кордону.

Протести – це нормально. У такий спосіб люди висловлюють свою думку та хочуть побачити дії влади. Утім, як пояснив 24 Каналу народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук, те, що учасники акції протесту на кордоні з Польщею зірвали митні пломби з трьох вантажівок і зерно висипалося – це провокація, до того ж винятково російських сил.

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Яким може бути покарання

Нардеп вважає, що польські фермери, які вирощують пшеницю, ніколи б не трощили українські фури. Тим більше, що зерно висипалося з естонської вантажівки, яка везла його себе в країну. Компанія з Естонії має філію у місті Дубно Рівненської області й постійно скуповує продукцію у малих фермерів. Одна з вантажівок їхала зі Сокальського району Львівської області. Перевізники нічого не порушували та мали всі необхідні документи.

Вони вже готують відповідні претензії. За це має бути відповідальність. Згідно із законодавством Польщі зривання пломб і пошкодження товарів, які їдуть під митним контролем – це кримінальна відповідальність. Цього не має відбуватися. Хтось хоче спеціально посіяти ворожнечу між Польщею та Україною, влаштовуючи такі заходи,

– наголосив Дмитро Соломчук.

Окружна прокуратура польського міста Хелм розпочала розслідування за двома напрямками – знищення майна та порушення митної безпеки. Винним може загрожувати дороків позбавлення волі.

Українські фермери чи митники жодним чином не впливають на рішення польського та брюссельського урядів щодо зменшення дотацій, екологічних стандартів та інших причин, через які розпочалися протести поляків.

Чи зупиняться провокації

За словами члена Комітету ВР з аграрної та земельної політики, європейський ринок захищений та відкритий для польських виробників у більш як 20 країнах Євросоюзу. Крім того, поляки постачають свою продукцію в Україну, причому у величезній кількості.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що вважає себе найбільш проукраїнським політиком, проте він має враховувати інтереси продовольчої безпеки Варшави та Європи.

"Їм нема чого жалітися. Дотації отримують, працюють в комфортних умовах. Навіть по тракторах, на яких влаштовують пікети, видно, що старих Zetor давно немає. Вся техніка достойна й це дуже добре", – сказав нардеп.

Проблему на польсько-українському кордоні активно обговорюють та шукають рішення в урядах обох держав. Проте дрібні провокації, імовірно, надалі будуть продовжуватися. На жаль, в України є східний сусід, який має багато грошей, щоб фінансувати протести та усіляко завдавати шкоди нашій державі.

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