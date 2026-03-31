На Харківщині внаслідок ракетного удару загинув військовий Дмитро Поляновський
31 березня, 07:06
На Харківщині внаслідок ракетного удару загинув військовий Дмитро Поляновський

Данило Муринський
Основні тези
  • На Харківщині 28 лютого внаслідок ракетного удару загинув військовий Дмитро Поляновський.
  • Поляновський приєднався до ЗСУ в січні 2026 року.

У Київській області прощатимуться із захисником Дмитром Поляновським. Він загинув внаслідок ракетного удару на Харківщині.

У 2026 році Поляновський приєднався до лав ЗСУ. Про це повідомив Макарівський міський голова Вадим Токар.

Дивіться також Йому було лише 22: на фронті загинув Матвій Бойко із Малина 

Що відомо про загиблого захисника?

Поляновський народився 22 січня 1993 року в Києві. У січні 2026 року приєднався до війська та служив водієм у відділені протитанкового взводу роти вогневої підтримки 4 штурмового батальйону військової частини А7400.

З честю виконав свій військовий обов’язок і віддав життя за кожного з нас. Схиляємо голови у пошані до виконаного обов’язку і бережемо в серцях світлу пам'ять про захисника України,
– зазначив Токар.

У загиблого захисника залишилася дружина Людмила, син Олексій й хрещена Галина. Прощання з героєм відбудеться 31 березня в Макарові.

Героя поховають на кладовищі у Комарівці. Мешканців просять сформувати "живий коридор", аби гідно вшанувати захисника та провести його в останню путь.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Дмитра Поляновського. Світла пам'ять!

Хто ще віддав своє життя за Україну?

  • Максим Воронцов, командир відділення мінометного взводу, загинув 19 березня під час вивезення людей на бойову позицію. Він був нагороджений медалями та знаками за службу.

  • Під час виконання бойового завдання, захищаючи незалежність України, загинув солдат, гранатометник штурмового підрозділу Солодкий Олег Валерійович 1990 року народження.

  • На війні загинув 25-річний військовослужбовець Максим Мурашко з Волині. Його автомобіль наїхав на мінне загородження в Курській області Росії.