На Харківщині внаслідок ракетного удару загинув військовий Дмитро Поляновський

У Київській області прощатимуться із захисником Дмитром Поляновським. Він загинув внаслідок ракетного удару на Харківщині.

У 2026 році Поляновський приєднався до лав ЗСУ. Про це повідомив Макарівський міський голова Вадим Токар.

Що відомо про загиблого захисника?

Поляновський народився 22 січня 1993 року в Києві. У січні 2026 року приєднався до війська та служив водієм у відділені протитанкового взводу роти вогневої підтримки 4 штурмового батальйону військової частини А7400.

З честю виконав свій військовий обов’язок і віддав життя за кожного з нас. Схиляємо голови у пошані до виконаного обов’язку і бережемо в серцях світлу пам'ять про захисника України,

– зазначив Токар.

У загиблого захисника залишилася дружина Людмила, син Олексій й хрещена Галина. Прощання з героєм відбудеться 31 березня в Макарові.

Героя поховають на кладовищі у Комарівці. Мешканців просять сформувати "живий коридор", аби гідно вшанувати захисника та провести його в останню путь.

