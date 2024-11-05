Фантастична краса: українські полярники показали рідкісне явище біля "Вернадського"
В Антарктиці погода, зазвичай, з сильними вітрами та постійними опадами. Штиль – це рідкісне явище для цього куточка нашої планети, а тому у такі моменти можна насолоджуватися фантастичною красою.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національний антарктичний науковий центр. Полярники також опублікували світлини неймовірної краси з Антарктики.
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Біля "Вернадського" помітили рідкісне явище
Полярники наголосили, що біля станції "Академік Вернадський" постійно дмуть сильні вітри, які дуже часто супроводжуються опадами. Водночас штиль – рідкісне явище у цьому районі Антарктики.
Втім, саме у моменти затишшя українським полярникам вдається зробити унікальні кадри в океані. Так, біологиня 29-ї УАЕ Тетяна Баглай під час робочого виїзду на човні зробила фантастичні світлини, які показали у мережі.
Світ навколо неначе зупиняється, а величезні айсберги, хмари та гори континенту фантастично відбиваються у дзеркалі води. Дякуємо за ці фото, які допомагають трохи відволіктися від тривожного сьогодення і насолодитися чарівністю природи,
– додали у Національному антарктичному науковому центрі.
Штиль в Антарктиці – більше у галереї
Раніше українські полярники показали інше унікальне явище. Так, на одну ніч зазвичай похмура і неспокійна погода над станцією змінилася ясним небом, відкривши надзвичайний вид на Місяць.