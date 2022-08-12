Відірвало д*пу: у Мелітополі від вибуху постраждав відомий колаборант

У тимчасово окупованому Мелітополі прогримів потужний вибух. Одного колаборанта доставили до лікарні - йому відірвало м'яке місце, на якому сидять люди.

Вибух пролунав у мікрорайоні Мелітополя – в одному з дворів вулиці Гоголя.

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Що трапилось

За попередніми даними, у місті спрацював саморобний вибуховий пристрій. Згідно зі словами місцевих жителів, після вибуху в напрямок мікрорайону поїхали швидкі. Згодом підтвердилося, що вибух був. Внаслідок нього постраждав колаборант Олег Шостак. Йому, так би мовити, підірвало дупу.

Сьогодні: у колаборантів підірвало дупу. В прямому сенсі. "По заслугах" отримав один з очільників виборчого штабу "єдиної рассєї" – керівник пропагандистського відділу роботи з ЗМІ Олег Шостак… Підсумок: тепер Шостак точно не зможе сидіти на стулі рівно – його частину тіла для сидіння буквально підірвано,

– написав Федоров.

Що відомо про Олега Шостака

Це близький поплічник Євгена Балицького, який впродовж довгого часу був маріонеткою його приватного місцевого телеканалу "МТВ-Плюс". Він систематично транслював в ефірі карту України без Криму та сюжети про начебто палку любов мелітопольців до росії.

Іван Федоров нагадав, що останнім часом з окупантами та держрадниками у місті стаються "дивні речі":

Цього тижня підірвали головний штаб "єдиної росії" по проспекту Б. Хмельницького у Мелітополі. Вони формували фальшиві списки та здійснювали підкуп виборців.

Минулого тижня спалили будинок колаборантки – співмешканки окупаційного коменданта одного з селищ Мелітопольського району, яка всіма способами активно готувалась до "голосування".

Підрізали ножем двох поплічників окупаційної "влади", які наввипередки бігали по селах з незрозумілими "списками".

Нагадаю, що рух опору пильно стежить за колаборантами, знає кожного в обличчя і по імені. Й нікого не залишить без належної уваги,

– розповів мер міста Іван Федоров.

Колаборанта доставили до лікарні

Місцеве видання теж повідомляло, що зранку у Мелітополі місцеві жителі чули потужний вибух й російські загарбники заметушилися. Згідно з інформацією ЗМІ, попрацювали партизани.

Мелітопольські партизани не дають спокійно жити окупантам. Сьогодні вранці прогримів одиничний потужний вибух десь о 8:15,

– мовиться у повідомленні.

Журналісти встановили, що спрацювала вибухівка у дворі по вулиці Гоголя 132, неподалік спортивного клубу "Атлетичний цех", власником якого є колаборант Дмитро Хасай.

Щоправда, внаслідок вибухової хвилі уламки потрапили у вікна деяких мешканців. Чи є постраждалі цивільні наразі невідомо.

Зауважимо, що за словами мера міста у Мелітополі українські партизани відкрили полювання на організаторів псевдореферендуму у Запорізькій області. Федоров наголосив, що ніякого псевдореферендуму у регіоні буде.

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