Полюють на особливого звіра: захисники України знищили ППО ворога – потужні фото

Група Сил спеціальних операцій ЗС України змогла виявити та знищити ворожий "Бук". Командування ССО також повідомило про особливу ціль.

Командування Сил спеціальних операцій ЗС України додало, що вони "полюють на особливого звіра" – протиповітряну оборону ворога.

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Захисники України знищила ППО ворога

Після виявлення зенітно-ракетного комплексу українські оператори навели вогонь артилерії в сторону російських загарбників, а пізніше почали проводити зачистку місцевості.

У ході цієї операції захисники України виявили рештки знищеної ворожої пускової-заряджаючої установки ЗРК "Бук". Таким чином, вони переконалися у результативності своєї роботи.

Фото результатів успішної роботи захисників України:

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