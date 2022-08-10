Чи поменшало в Миколаєві обстрілів після "вихідного рейду": відповідь ОВА

Дві доби, починаючи з 5 серпня у Миколаєві була оголошена тривала комендантську година. Протягом цього часу правоохоронці вживали заходів для виявлення колаборантів, а також зрадників.

В ефірі 24 каналу журналіст з Миколаєва Олександр Матюшенко зазначив, що повна інформація ще очікується.

Важливо Від бригади росіян, яка чинила звірства в Бучі, майже нічого не залишилося, – ЗМІ

За його словами, наразі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що було відкрито близько 20 проваджень.

Як заявляв генерал-майор Збройних Сил України Дмитро Марченко, було зафіксовано близько 400 людей, які, ймовірно, передавали інформацію на той бік. Вони є підозрюваними й перевіряються,

– розповів Олександр Матюшенко.

Він додав, що пресофіцер Миколаївської ОВА Дмитро Плетенчук повідомив, чи змінилася тенденція обстрілів Миколаєву після подовженої комендантської години. За його словами, саме обстріли не припиняються – вони є хаотичними. Можливо, ворог тепер має менше інформації по важливих структурних обʼєктах, по яких, ймовірно, міг готувати удар. Тепер цієї інформації має менше, однак хаотичні удари не припиняються.

"Ця ніч тому підтвердження, адже знову постраждав приватний сектор, постраждали жилі будинки, де немає жодних військових обʼєктів", – акцентував Олександр Матюшенко.

До теми – Миколаїв з С-300 більше не обстрілюють: дивіться відео

Яка ситуація в Миколаєві