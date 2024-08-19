Помер американський телеведучий Філ Донаг'ю – "батько" Опри Вінфрі та ведучий телемостів з СРСР

Філа Донаг'ю вважають телеведучим-новатором. Йому було 88. Сім'я повідомила, що він страждав від тривалої хвороби, але причину смерті не розголошують, передає 24 Канал.

Також днями помер славетний французький кіноактор Ален Делон. Він був зіркою світового кінематографа.

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Що відомо про Філа Донаг'ю

Новаторський журналіст телевізійних ток-шоу Філ Донаг'ю помер у неділю ввечері вдома в оточенні своєї дружини Марло Томас, сестри, дітей, онуків і улюбленого золотистого ретривера Чарлі,

– повідомила родина.

Філ уславився наприкінці 1960-х років. Його новаторство полягало в тому, що він уперше почав взаємодіяти зі студійною аудиторією і "приніс нові ідеї у вітальні американців".

Опра Вінфрі визнавала, що є його послідовницею. Вона називала його рейтингове денне "Шоу Філа Донаг'ю" "розумними розмовами" в другій половині дня. Шоу Філа поклало початок цілому телеформату.

"Його шоу дебютувало на національному рівні, і вся країна дізналася про його особистий бренд відвертої розмови. Якби не було шоу Філа Донаг'ю, не було б і шоу Опри Вінфрі. Він був першим, хто визнав, що жінок цікавить дещо більше, ніж поради щодо туші для вій та рецепти тортів, – що ми розумні, нас турбує світ навколо і ми хочемо для себе найкращого життя", – заявила вона у 2022 році.

Сам Донаг'ю не приховував феміністичні погляди. Його обурювало ставлення до жінок на робочому місці як до красивих ляльок.

Іще Донаг'ю був відомий як ведучий телемостів СРСР – США. А до 1996 року на телеканалі CNBC виходила щотижнева програма Pozner & Donahue з радянсько-російським журналістом Владіміром Познером.