Помер бос мафії Нью-Йорка Пітер Готті: його називали "найтупіший дон"

У США в федеральній в'язниці Батнер в Північній Кароліні помер гангстер Пітер Артур Готті. Йому був 81 рік. Про це стало відомим 27 лютого.
Покійний – брат ватажка клану Гамбіно знаменитого Джона Готті. Після смерті останнього в 2020 році Пітер Артур посів його місце.
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Коротка біографія Пітера Артура Готі
- Він народився у родині нью-йоркського сміттяра Джона Джозефа Готті та Філоменти Декарло. Пітер був одним з 13 дітей і старшим з 5 синів.
- Спершу він пішов стопами батька й також працював сміттярем. Але після того, як вдарився головою в сміттєвоз, пішов на пенсію за інвалідністю. Згодом почав "підпрацьовувати" рекетом.
- Знаменитий Джон не вважав, що його старший брат Пітер – досить кмітливий для членства в мафії. Імовірно, з цієї причини Пітер отримав славу, як "Найтупіший дон".
- У Пітера Готті був один-єдиний син – Пітер Готті-молодший. Він отримав прізвисько "Одноокий", оскільки був сліпим на одне око через глаукому.
Перебування у в'язниці
- В 1992 році Джон Готті отримав довічний термін. Вироку посприяли покази Семмі Гравано на прізвисько "Бик". Той був правою рукою Джона.
- Пітер потрапив до в'язниці Батнер, серед іншого, за те, що замовив Бика за 70 тисяч доларів. Вбити Гравано не вийшло.
- Після засудження Джона Готті його син Джон-молодший і Пітер Готті передавали членам клану Гамбіно розпорядження хрещеного батька. У 1999 році Джон-молодший сам сів у в'язницю, і ватажком клану офіційно став Пітер, тобто "Найтупіший дон".
- У 2002 році, за кілька днів до смерті Джона Готті у в'язниці, долучили до справи Пітера ще й рекет. Мовиться про вимагання, відмивання грошей, стягування данини з докерів і транспортних компаній і наїзд на кіноактора Стівена Сігала.
- Після цього Пітера Готті судили за інші злочини на Манхеттені – його також визнали винним та дали 25 років.
- У 2020 його адвокат двічі клопотав, щоб гангстера, який тоді відсидів уже 17 років, звільнили достроково з гуманних міркувань. Серед причин він навів вік і список з 22 недуг Готті: від подагри до деменції. Але суддя незмінно відмовляв.