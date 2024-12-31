Експрезидента США Джиммі Картера поховають у штаті Джорджія: коли відбудеться процесія

Із 4 січня в США поснуться меморіальні заходи перед похованням 39-го президента Джиммі Картера. Він знайде останній спочинок у рідному Плейнсі, що в штаті Джорджія.

Колишній президент США Джиммі Картер помер 29 грудня у віці 100 років. Заходи перед похованням Картера охоплять місця, які пов'язані з його діяльністю. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Об’єднане оперативне угруповання столичного регіону США, якого цитує Укрінформ.

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Коли в США вшановуватимуть пам'ять Джиммі Картера

Служба за упокій Джиммі Картера відбуватиметься в Президентському центрі, що має його ім'я. Також національна похоронна служба пройде у Вашингтонському національному соборі та в Капітолії.

9 січня у Вашингтоні відбудеться основна похоронна процесія. Вона на деякий час зупиняться на фермі, де колишній президент провів дитинство. Далі кортеж рухатиметься до Атланти та зробить зупинку в Конгресі штату Джорджія.

Служба, яка відбуватиметься приватно, та поховання Картера пройде в місті Плейнс.

Родина Джиммі Картера запрошує усіх, хто бажає вшанувати пам'ять 39-го президента США в будь-який день процесії.

Джиммі Картер боровся з невиліковною хворобою

Відомо, що Джиммі Картер кілька років лікувався від меланоми. Захворювання поширилося на печінку та мозок. У 2023 році Картер припинив лікування та перебував вдома.

Джиммі Картер став найстаршим президентом США, проживши 100 років. Колишній президент нагороджений Нобелівською премією миру. Історики підтверджують, що Картер робив прогресивні кроки у своїй політиці, хоча під час його президентства це не визнавалося.